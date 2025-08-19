Más Información

"Nos chocó otro tren"; los testimonios del percance del Tren Maya

"Nos chocó otro tren"; los testimonios del percance del Tren Maya

Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”

Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”

Tren Maya investiga accidente en Izamal Yucatán; servicio se reanuda en el resto de estaciones

Tren Maya investiga accidente en Izamal Yucatán; servicio se reanuda en el resto de estaciones

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en Venustiano Carranza; el agente fue detenido

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en Venustiano Carranza; el agente fue detenido

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Tlalnepantla, Méx.- Fueron vinculados a proceso por homicidio en grado de tentativa Alejandro "N", mejor conocido como , así como su socio Othón "N", su esposa Karla Alejandra "N" y su hijo Germán "N".

La juez de control dio un para que se lleve a cabo la investigación.

Foto: Gisela González Granados
Foto: Gisela González Granados

Rafael Reyes Retana Valadez, abogado de Alejandro "N", expresó su descontento a la resolución emitida, ya que "no fue apegada a la legalidad".

Reiteró que es "un caso de justicia popular originado a través de las redes sociales".

Lee también:

Rafael Reyes Retana Valadez, abogado de Alejandro "N", expresó su descontento a la resolución emitida, ya que "no fue apegada a la legalidad". Foto: Gisela González Granados
Rafael Reyes Retana Valadez, abogado de Alejandro "N", expresó su descontento a la resolución emitida, ya que "no fue apegada a la legalidad". Foto: Gisela González Granados

Asimismo, reconoció que los imputados se encuentran "impactados, emocionalmente tristes por ver que no existe en este país la legalidad y el derecho".

"La señora ni siquiera interviene en los hechos que le imputan. Como se los dije, ustedes conocen los videos, los han visto en las redes sociales, si de ahí se desprende un homicidio en grado de tentativa yo ya no sé de qué estamos hablando", comentó el litigante .

Por su parte, Alejandro Aceves, asesor jurídico de Israel "N", instructor de pádel agredido, comentó que realizarán las diligencias correspondientes en los próximos dos meses para continuar con este proceso penal.

Alejandro Aceves, asesor jurídico de Israel "N", instructor de pádel agredido, comentó que realizarán las diligencias correspondientes. Foto: Gisela González Granados
Alejandro Aceves, asesor jurídico de Israel "N", instructor de pádel agredido, comentó que realizarán las diligencias correspondientes. Foto: Gisela González Granados

Lee también:

Reconoció que Israel tiene cierto temor ante la salida del penal de Alejandro "N" y Othón "N", su estado de salud es precario y aún no puede trabajar.

Alejandro "N" y Othón "N" continuarán el tras el amparo federal contra orden de aprehensión, en tanto su hijo Germán "N", como su esposa Karla Alejandra "N" seguirán en prisión preventiva justificada.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses