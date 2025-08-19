Tlalnepantla, Méx.- Fueron vinculados a proceso por homicidio en grado de tentativa Alejandro "N", mejor conocido como Lord Pádel, así como su socio Othón "N", su esposa Karla Alejandra "N" y su hijo Germán "N".

La juez de control dio un plazo de 20 días para que se lleve a cabo la investigación.

Foto: Gisela González Granados

Rafael Reyes Retana Valadez, abogado de Alejandro "N", expresó su descontento a la resolución emitida, ya que "no fue apegada a la legalidad".

Reiteró que es "un caso de justicia popular originado a través de las redes sociales".

Asimismo, reconoció que los imputados se encuentran "impactados, emocionalmente tristes por ver que no existe en este país la legalidad y el derecho".

"La señora ni siquiera interviene en los hechos que le imputan. Como se los dije, ustedes conocen los videos, los han visto en las redes sociales, si de ahí se desprende un homicidio en grado de tentativa yo ya no sé de qué estamos hablando", comentó el litigante .

Por su parte, Alejandro Aceves, asesor jurídico de Israel "N", instructor de pádel agredido, comentó que realizarán las diligencias correspondientes en los próximos dos meses para continuar con este proceso penal.

Reconoció que Israel tiene cierto temor ante la salida del penal de Alejandro "N" y Othón "N", su estado de salud es precario y aún no puede trabajar.

Alejandro "N" y Othón "N" continuarán el proceso penal en libertad tras el amparo federal contra orden de aprehensión, en tanto su hijo Germán "N", como su esposa Karla Alejandra "N" seguirán en prisión preventiva justificada.

