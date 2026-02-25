Más Información

Cuatro sujetos acusados de haber participado en el ataque que arrebató la vida a Juan Carlos “N”, el cantante conocido como AfroSan, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio y .

Un juez de control vinculó a Ángel “N”, Uriel “N”, Noé “N” y Edson “N”, por su presunta participación en el ataque registrado la noche del pasado 9 de febrero, en la , en Tláhuac.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que, de acuerdo con la investigación, AfroSan y otro joven se encontraban afuera de un establecimiento comercial, donde fueron atacados a tiros tras una discusión.

AfroSan murió cuando era trasladado a un hospital, mientras que su acompañante fue ingresado y se encuentra recibiendo atención médica.

Los presuntos responsables fueron capturados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), en dos acciones distintas, realizadas al día siguiente del ataque

Noé y Edson fueron aprehendidos en la zona, la madrugada del 10 de febrero, mientras que Ángel y Uriel, fueron capturados horas más tarde, en posesión de varias dosis de droga.

Con la entrevista realizada al sobreviviente al ataque y los dictámenes en balística y criminalística, personal ministerial reunió los elementos que acreditan la presunta participación de los detenidos en el ataque, afirmó la FGJ.

Durante la audiencia, el juez fijó la medida cautelar de y fijó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Ángel y Uriel también fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo.

dmrr/cr

