Cuatro sujetos acusados de haber participado en el ataque que arrebató la vida a Juan Carlos “N”, el cantante conocido como AfroSan, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

Un juez de control vinculó a Ángel “N”, Uriel “N”, Noé “N” y Edson “N”, por su presunta participación en el ataque registrado la noche del pasado 9 de febrero, en la colonia Los Olivos, en Tláhuac.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que, de acuerdo con la investigación, AfroSan y otro joven se encontraban afuera de un establecimiento comercial, donde fueron atacados a tiros tras una discusión.

AfroSan murió cuando era trasladado a un hospital, mientras que su acompañante fue ingresado y se encuentra recibiendo atención médica.

Los presuntos responsables fueron capturados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), en dos acciones distintas, realizadas al día siguiente del ataque

Noé y Edson fueron aprehendidos en la zona, la madrugada del 10 de febrero, mientras que Ángel y Uriel, fueron capturados horas más tarde, en posesión de varias dosis de droga.

Con la entrevista realizada al sobreviviente al ataque y los dictámenes en balística y criminalística, personal ministerial reunió los elementos que acreditan la presunta participación de los detenidos en el ataque, afirmó la FGJ.

Durante la audiencia, el juez fijó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Ángel y Uriel también fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo.

