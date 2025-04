A las personas que habían comprado sus boletos para el segundo día del Festival Axe Ceremonia, ya se les está dando acceso a la taquilla de Ticketmaster dentro del Parque Bicentenario para poder recibir su reembolso.

“Vengo saliendo de hacer mi reembolso de Ticketmaster. No hay mucho que ver, todo está cerrado. No tuve oportunidad de venir el día sábado pero luego de saber lo que ocurrió, se siente una vibra triste”, dijo Josué, uno de los clientes que asistió a recibir su reembolso.

Según comentaron los guardias del parque, fue a partir de las 5 de la tarde de ayer que se les comenzó a dar acceso a los clientes que buscaban su reembolso; sin embargo, hubo personas que asistieron horas antes y no pudieron ingresar.

A los clientes, se les da acceso por grupos de máximo 5 personas con boleto en mano, únicamente a la taquilla y regresan escoltados por personal del parque.

Leer también: Sonorama Ribera cambia de sede; organizadores garantizan un festival seguro tras tragedia en el Parque Bicentenario

"Se siente una vibra triste", asegura Josué, quien acudió al Parque Bicentenario por el reembolso del pago de los boletos que adquirió para el Festival Axe Ceremonia. (Foto: Jorge Alejandro Medellín/ EL UNIVERSAL)

Los trabajadores explicaron que las taquillas estarán abiertas los próximos días en un horario de 10 de la mañana a seis de la tarde.

“Pasamos en grupos de 5, más o menos. En realidad toma unos 15 minutos, unos guardias nos acompañas hasta la taquilla, hacemos el trámite y nos regresan hasta la entrada (...) a mí me regresaron 2 mil 145, porque compré el abono”, comentó Zaid, otro de los clientes.

Sin embargo, hay personas que salen del parque sin su dinero, ya que es necesario presentar los boletos originales, el INE y la tarjeta con la que se realizó el pago y quienes no cuentan con esta documentación, no reciben el reembolso.

🎟️Comienza el reembolso de los boletos del Festival Axe Ceremonia, en las taquillas del Parque Bicentenario.



📽️#VIDEO Jorge Medellín de EL UNIVERSAL pic.twitter.com/mZ8D2vvBrm — El Universal (@El_Universal_Mx) April 10, 2025

“La verdad yo no volvería a un evento donde no me pudieran asegurar que voy a estar bien dentro de él. Es triste lo que pasó, yo soy un consumidor de este tipo de festivales; he ido a los EDC, a los Flow Fest, al Corona y al final estamos en sus manos al entrar a un evento”, opinó Josué antes de retirarse del parque.

Más allá del acceso limitado que se le da a los clientes, las actividades en el parque siguen suspendidas desde la madrugada del domingo pasado, luego de que dos jóvenes perdieran la vida en el festival Axe Ceremonia tras la caída de una estructura metálica decorativa el día sábado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr