Usuarios de la estación Zócalo-Tenochtitlán del Metro, donde se sustituyeron los torniquetes por puertas de acceso con sensores de proximidad, aseguraron que hay una mejor fluidez al momento de la salida y no se aglomera tanto la gente, por lo que consideraron que fue un buen cambio.

Señalaron que, contrario a los torniquetes tradicionales, no es necesario esperar tanto a que pase una persona y que dé vuelta el tubo, sino que se queda abierta hasta que deja de haber usuarios cerca.

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, anunció este sábado la instalación de 20 puertas de acceso en la estación Zócalo, a fin de agilizar el paso de los usuarios.

“Ya había visto que estaban arreglando los torniquetes, y hoy ya que vi que pusieron estos nuevos creo que sí valió la pena. Me gusta porque no se cierran luego luego, dan tiempo para que pasemos por ejemplo nosotros que somos varios”, dijo la usuaria Jade Martínez.

Cuando ella ingresó, estas puertas de acceso de vidrio se abrieron a unos 30 centímetros de distancia y se mantuvieron así hasta que pasaron unas 20 personas que venían en fila; luego se cerraron.

Indicó que con esto se acortará el tiempo en esta estación que, de acuerdo con su experiencia, “mucha gente se amontona para querer pasar y a veces se hace la fila casi hasta las pirámides de aquí”.

Los usuarios pasan con mayor fluidez al no tener que esperar que el torniquete gire. Las puertas se abren de manera automática y se mantienen así hasta que detecta que ya no hay personas cerca.

Odeth Rojas, comerciante, destacó también la facilidad para pasar por las puertas de acceso que tendrá cuando lleve mercancía para entregar.

“Yo lo veo por ese lado, porque luego traigo bolsas con mis pedidos y con los torniquetes luego se te atoran y creo que ahora hicieron estos más amplios, entonces lo veo bien y creo que deberían hacerle así en todas las estaciones”, dijo.

Diana Jasso, otra usuaria, refirió que justamente cuando pasan los comerciantes con sus bolsas estorban por completo, por lo que “con estas nuevas puertas veo que tienes más espacio y son automáticas, pues espero que ya no se haga tanto la fila”.

Del lado de la salida hacia la Catedral Metropolitana ahora se arregla el otro acceso, el cual permanece con tablas de madera e inhabilitado.