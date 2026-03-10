Más Información

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; se espera mala calidad del aire este miércoles 11 de marzo

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Esta tarde, la descompostura de un tren en la en la estación Tacubaya provocó retrasos, caos y el enojo de cientos de usuarios.

En redes sociales, varias personas reportaron atrasos de casi una hora en la circulación de los trenes en esta línea naranja que corre de .

“La línea 7 del @MetroCDMX está colapsada… no hay servicio desde hace casi una hora. La gente se está saliendo y buscando opciones de transporte”, escribió el usuario José Espíndola.

El Metro precisó, a las 19:30 horas, que la marcha de los trenes es lenta en la Línea 7, pues se realizaron maniobras para el retiro de un tren para su revisión.

Una hora después, el director del organismo, , informó a los usuarios que la circulación de los trenes se normaliza de manera gradual, luego del retiro de una unidad para revisión.

“El avance es constante. Personal del Sistema continúa apoyando en estaciones para agilizar el servicio. Gracias por tu paciencia ante este evento”, indicó.

