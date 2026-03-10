Esta tarde, la descompostura de un tren en la Línea 7 del Metro en la estación Tacubaya provocó retrasos, caos y el enojo de cientos de usuarios.

En redes sociales, varias personas reportaron atrasos de casi una hora en la circulación de los trenes en esta línea naranja que corre de El Rosario a Barranca del Muerto.

“La línea 7 del @MetroCDMX está colapsada… no hay servicio desde hace casi una hora. La gente se está saliendo y buscando opciones de transporte”, escribió el usuario José Espíndola.

La línea 7 del @MetroCDMX está colapsada… no hay servicio desde hace casi una hora. pic.twitter.com/l6ZmzWNBIY — Jos Espíndola (@pepe_espindola) March 11, 2026

El Metro precisó, a las 19:30 horas, que la marcha de los trenes es lenta en la Línea 7, pues se realizaron maniobras para el retiro de un tren para su revisión.

Una hora después, el director del organismo, Adrián Rubalcava, informó a los usuarios que la circulación de los trenes se normaliza de manera gradual, luego del retiro de una unidad para revisión.

“El avance es constante. Personal del Sistema continúa apoyando en estaciones para agilizar el servicio. Gracias por tu paciencia ante este evento”, indicó.

