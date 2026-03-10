Los nueve hombres que fueron detenidos el domingo 8 de marzo por daños al edificio de la Secretaría de Gobierno capitalina, en el Centro Histórico, podrían salir libres por la vía del acuerdo reparatorio, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

"La Fiscalía está concluyendo las investigaciones, procesando los temas, el delito de daños tiene o puede solventarse o procesarse por la vía de un acuerdo reparatorio, obviamente con la correspondiente cuantificación de los daños que se hayan realizado”.

Detalló que de los nueve detenidos, seis fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, donde fueron imputados por daños a la propiedad.

Lee también: Sobrevive operador de maquinaria al colapso en edificio en San Antonio Abad; permanece en el Hospital Rubén Leñero

Aspectos de la marcha por el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de Marzo de 2026 en la Ciudad de México. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Mientras que los otros tres, entre ellos dos menores de edad, fueron puestos a disposición de un Juzgado Cívico por la falta administrativa de impedimento del uso de edificios públicos.

Aseguró que los detenidos son personas ajenas a la causa de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, lo cual también es parte de la investigación.

El titular de la SSC afirmó que la corporación aportó videos y testimonios de personas que estuvieron presentes durante la agresión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr