Más Información

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; se espera mala calidad del aire este miércoles 11 de marzo

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; se espera mala calidad del aire este miércoles 11 de marzo

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Los nueve hombres que fueron detenidos el domingo 8 de marzo por daños al edificio de la Secretaría de Gobierno capitalina, en el , podrían salir libres por la vía del acuerdo reparatorio, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), .

"Laestá concluyendo las investigaciones, procesando los temas, el delito de daños tiene o puede solventarse o procesarse por la vía de un acuerdo reparatorio, obviamente con la correspondiente cuantificación de los daños que se hayan realizado”.

Detalló que de los nueve detenidos, seis fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, donde fueron imputados por daños a la propiedad.

Lee también:

Aspectos de la marcha por el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de Marzo de 2026 en la Ciudad de México. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL
Aspectos de la marcha por el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de Marzo de 2026 en la Ciudad de México. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Mientras que los otros tres, entre ellos dos menores de edad, fueron puestos a disposición de un Juzgado Cívico por la falta administrativa de impedimento del uso de edificios públicos.

Aseguró que los detenidos son personas ajenas a la causa de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, lo cual también es parte de la investigación.

El titular de la SSC afirmó que la corporación aportó videos y testimonios de personas que estuvieron presentes durante la agresión.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]