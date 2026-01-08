Más Información

La , encabezada por Evelyn Parra, destacó que puso fin a la venta de animales en el Mercado de Sonora, con lo que dio cumplimiento al emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Con esto, la demarcación logró terminar con casi , ahora prohibida, en uno de los mercados más emblemáticos de la Ciudad de México.

Venustiano Carranza resalta que terminó con 70 años de venta de animales en el Mercado de Sonora. Foto: Especial.
Cabe recordar que el 1 de enero de 2026 entró en vigor la prohibición judicial emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que confirmó la suspensión total e inmediata de la venta de animales en los locales que así lo hacían en el Mercado de Sonora.

En un comunicado, la alcaldía destacó que este logro fue posible gracias a la coordinación estrecha entre la alcaldesa Evelyn Parra; la jefa de Gobierno, Clara Brugada; y los locatarios de dicho mercado, quienes participaron en un proceso de diálogo y transición ordenada, que marca un precedente en la Ciudad de México.

Venustiano Carranza resalta que terminó con 70 años de venta de animales en el Mercado de Sonora. Foto: Especial.
La alcaldesa destacó que esta acción tiene como objetivo salvaguardar el bienestar animal, a la vez que se brinda acompañamiento a las y los comerciantes para que puedan cambiar de giro sus locales, por ejemplo, para vender comida, accesorios para animales de compañía y artículos varios que faciliten una mejor vida a los seres sintientes.

