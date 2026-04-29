Naucalpan, Méx.-Con la consigna: “Basta de abusos de la policía estatal”, pintada en sus unidades, transportistas realizan un bloqueo de carriles laterales y centrales de Periférico Norte, dirección Ciudad de México, la tarde de este miércoles.

Los vehículos comenzaron a llegar desde las 15:00 horas y se estacionaron sobre la vialidad, a la altura del Parque Naucalli.

Una hora más tarde, comenzaron a cruzar las unidades para impedir el paso de los automovilistas en ambos carriles.

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El bloqueo genera asentamiento vehicular en la zona que también se ve afectada por el cierre de algunos tramos donde se realizan los trabajos de rehabilitación del Periférico Norte.

El cierre vial generó molestia entre automovilistas, quienes confrontaron a los manifestantes por la afectación a la circulación; no se registraron incidentes mayores.

Los operadores piden diálogo con autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Secretaría estatal al denunciar la presunta fabricación de carpetas de investigación.

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