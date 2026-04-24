La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes 24 de abril se tiene prevista una marcha del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad a las 9:30 horas, la cual partirá del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la colonia Doctores.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato infantil, realizarán la marcha "Soy papá, no criminal!" en protesta por los vacíos legales en torno a la violencia vicaria, ya que la legislación actual ha dejado a miles de padres en la indefensión.

Familiares y amigos de Edith y Juan marcharán a las 12 horas del Ángel de la Independencia rumbo a la Fiscalía General de Justicia capitalina. Exigen justicia para la mujer víctima de feminicidio y para el vigilante del edificio, acusado como presunto responsable de los hechos ocurridos el pasado 15 de abril.

El Colectivo Justicia para Misael se manifestará a las 9 horas en los juzgados penales de Dr. Lavista. Exigen justicia para joven víctima de un hecho de tránsito, ocurrido el 25 de agosto de 2025.

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Un elemento activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) se manifestará a las 9 horas en la sede de la SSC. Solicita una respuesta al pliego petitorio que ingresó el día 20 de enero del presente año.

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 se manifestarán a las 10 horas en avenida San Jerónimo y 10 de Junio, colonia Pueblo Nuevo Alto. Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

La colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.

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El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, y en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la alcaldía Iztacalco. Realizarán diversas actividades culturales, artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis espacios compartidos en igualdad ante la ley.

El Frente Amplio de Familias Buscadoras de la Ciudad de México se manifestará a las 10 horas en la Plaza de las Familias Buscadoras, en avenida Niños Héroes número 130, colonia Doctores. Realizarán una manta colectiva con prendas de sus familiares desaparecidos, para exigir justicia y la búsqueda de cada uno de ellos por parte de las autoridades correspondientes en la Ciudad de México.

El grupo Amigos de Mumia se reunirán a las 13 horas en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizarán el evento "Vida, Memoria y Libertad", para exigir la libertad del activista y periodista afroamericano condenado en Estados Unidos a pena de muerte en el año 1982.

Sobrevivientes del caso Atenco-Texcoco se reunirán a las 16 horas en el auditorio de la Facultad de Economía de la UNAM. Como parte de la Jornada "A 20 años del crimen de Estado: Memoria y Justicia", llevarán a cabo un conversatorio en el que demandan verdad, justicia y no repetición.

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afcl