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El Metro reportó nueve estaciones con de esta noche. Además de las siete líneas del Metrobús que padecen de congestionamiento vial.

En redes sociales detalló afectaciones en distintos puntos de la ciudad, entre ellos las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B, donde los .

“Esta medida es preventiva para mantener la seguridad durante el trayecto. Toma previsiones y considera tiempos adicionales”.

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La marcha de seguridad en trenes implica disminución de los convoyes a 25 kilómetros por hora, por lo que el trayecto es lento, así que se exhorta a tomar previsiones.

El STC solicita la para evitar la caída de paraguas a la zona de vías, ya que estos pueden ocasionar cortos circuitos que afectan la circulación de los trenes.

De igual forma, hace un llamado a permitir la salida de los usuarios antes de ingresar a los trenes, no bloquear la apertura y cierre de puertas y acatar las indicaciones del personal de seguridad institucional en las maniobras de encauzamiento y dosificación de las personas.

Mientras que el Metrobús se encuentra con afectaciones en los carriles confinados de las siete líneas.

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dmrr/cr

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