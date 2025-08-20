Más Información
El Gobierno de la Ciudad de México recordó que este 20 de agosto se llevará a cabo en Avenida de los Insurgentes labores de bacheo, con cierre de carriles en sentido norte a sur, de Calzada Ticomán a Retorno del Duque.
El horario es de 10:00 de la noche de este miércoles a 05:00 de la mañana del jueves 21 de agosto.
Las autoridades dieron como alternativas viales: Calzada Vallejo, Calzada de los Misterios, Circuito Interior, Avenida Revolución, Eje 4 Poniente, Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan.
Cada noche se atenderán al menos 10 kilómetros de vialidad, a fin de eliminar los baches existentes y mantener las rutas en óptimas condiciones de tránsito.
El gobierno capitalino señaló que se llevarán a cabo trabajos de bacheo y rehabilitación del pavimento, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, reducir riesgos de accidentes y ofrecer a la ciudadanía una ciudad libre de baches.
