La jefa de Gobierno, , encabezó el arranque del con el que en los próximos 100 días se atenderán todos los hoyos que haya en las 217 vialidades primarias de la Ciudad de México.

Con más de 480 trabajadores desplegados y más de 52 camiones cargados con más de mil 300 toneladas de mezcla asfáltica, los trabajos arrancaron esta noche en el Eje 3 Oriente, en .

Al dar el banderazo de salida, la mandataria destacó que esta acción está planificada para que en los próximos 100 días se atienda -durante las noches- las principales vialidades de la capital.

Estos trabajos se realizarán de 22:00 a las 05:00 horas del día siguiente, incluidos fines de semana, por lo que oportunamente se darán a conocer los cierres y alternativas viales, con la finalidad de disminuir las afectaciones a conductores.

En su oportunidad, Raúl Basulto, secretario de Obras y Servicios (Sobse) señaló que la meta es que cada noche se intervengan en promedio 10 kilómetros de vialidades.

Esta acción forma parte de un plan integral de mantenimiento de la carpeta asfáltica para atender mil 250 kilómetros de vialidades, el cual consta de tres puntos: el bacheo nocturno, atención diurna de emergencias en manos de 48 horas y un “Programa Estratégico de Pavimentación en Vialidades Primarias” que arrancará en octubre próximo.

Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL
Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

