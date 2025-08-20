Una joven de 20 años fue atacada por un sujeto con un arma blanca en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo; la mujer murió por las heridas y el presunto agresor detenido.

La agresión se registró en el cruce de las calles Lago Peypus y Lago Trasimeno, en la colonia Ahuehuetes Anáhuac.

Primeras versiones señalan que la mujer fue interceptada por un sujeto que la amagó con un arma blanca.

El sujeto hirió a la mujer en el abdomen y luego escapó en una bicicleta, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La mujer murió en el lugar por la herida en el tórax, confirmaron paramédicos de la Cruz Roja que atendieron la emergencia.

Cuando policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron al lugar, los testigos a la agresión dieron descripción del agresor y la ruta que tomó.

El sospechoso fue ubicado huyendo en la bici sobre la calle Segunda Cerrada de Trasimero, donde abandonó la bici y siguió a pie hasta esconderse en un edificio, donde finalmente fue detenido.

Al sospechoso se le aseguró el arma blanca y la bicicleta y fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

