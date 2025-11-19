Tultitlán, Mex.- La Vía José López Portillo permanecerá cerrada por espacio de 6 horas debido al retiro de la estructura de un puente peatonal que resultó dañado, en junio de este año.

El gobierno municipal informó a través de redes sociales que el cierre será total sobre la vialidad que pasa por los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec.

Ayuntamiento de Tultitlán anuncia cierre de la Vía José López Portillo por retiro de puente dañado. Foto: Arturo Contreras

De acuerdo con el Ayuntamiento de Tultitlán, el cierre total de la vialidad ocurrirá hoy 19 de noviembre, a partir de las 11:00 de la noche y concluirá a las 5:00 de las mañana del jueves 20 de noviembre.

El puente peatonal fue impactado en junio pasado por un vehículo de carga con exceso de dimensiones, a la altura de la colonia COCEM, motivo por el cual fue retirado uno de los extremos, en dirección a Cuautitlán Izcalli.

La autoridad local recomendó a los usuarios de la López Portillo que tomen vías alternas y anticipen sus salidas para evitar contratiempos.

dmrr/cr