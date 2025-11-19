Más Información

Asesinato de Carlos Manzo fue coordinado en grupo de WhatsApp; así fueron los mensajes antes del ataque, revela García Harfuch

Asesinato de Carlos Manzo fue coordinado en grupo de WhatsApp; así fueron los mensajes antes del ataque, revela García Harfuch

"El Licenciado", uno de los presuntos líderes del CJNG en 4 regiones de Michoacán y presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

"El Licenciado", uno de los presuntos líderes del CJNG en 4 regiones de Michoacán y presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

El traje típico de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

El traje típico de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Alcalde de Tijuana acusa estrategia mediática en su contra tras acusaciones por lavado de dinero; exige investigar origen de denuncia

Alcalde de Tijuana acusa estrategia mediática en su contra tras acusaciones por lavado de dinero; exige investigar origen de denuncia

FGR aclara resolución sobre el caso de Christian Nodal: "No fue exonerado"

FGR aclara resolución sobre el caso de Christian Nodal: "No fue exonerado"

Libertad de Javier Duarte en suspenso; testigos narran rebeldía y obstrucción de Javier Duarte en proceso penal

Libertad de Javier Duarte en suspenso; testigos narran rebeldía y obstrucción de Javier Duarte en proceso penal

Tultitlán, Mex.- La permanecerá cerrada por espacio de 6 horas debido al retiro de la estructura de un que resultó dañado, en junio de este año.

El gobierno municipal informó a través de que el cierre será total sobre la vialidad que pasa por los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec.

Ayuntamiento de Tultitlán anuncia cierre de la Vía José López Portillo por retiro de puente dañado. Foto: Arturo Contreras
Ayuntamiento de Tultitlán anuncia cierre de la Vía José López Portillo por retiro de puente dañado. Foto: Arturo Contreras

Lee también:

De acuerdo con el Ayuntamiento de Tultitlán, el cierre total de la vialidad ocurrirá hoy 19 de noviembre, a partir de las 11:00 de la noche y concluirá a las 5:00 de las mañana del jueves 20 de noviembre.

El puente peatonal fue impactado en junio pasado por un vehículo de carga con exceso de dimensiones, a la altura de la colonia COCEM, motivo por el cual fue retirado uno de los extremos, en dirección a Cuautitlán Izcalli.

La autoridad local recomendó a los usuarios de la López Portillo que tomen vías alternas y anticipen sus salidas para evitar contratiempos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]