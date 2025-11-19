La industria y el comercio sigue invadiendo áreas que debían permanecer libres de asentamientos para reducir riesgos ante fugas o explosiones, a 41 años de la tragedia de San Juanico que dejó más de 500 personas fallecidas, 700 lesionadas, 149 viviendas destruidas y obligó a evacuar a cerca de 60 mil habitantes tras la serie de explosiones originadas en la planta de Pemex.

Los polígonos de seguridad en torno a la zona industrial de San Juan Ixhuatepec quedaron rebasados por el crecimiento urbano.

La falta de documentación oficial que precise los límites de esas franjas de protección mantiene la incertidumbre sobre qué predios pueden urbanizarse y cuáles deberían permanecer restringidos, según información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Este año, el Parque Hidalgo, la zona cero de la explosión de 1984, fue intervenido por el ayuntamiento como parte de los trabajos de recuperación en San Juan Ixhuatepec. Para el aniversario de la tragedia se concluyó la rehabilitación de la explanada donde se encuentra la cruz que recuerda a las víctimas, principalmente con la renovación del piso.

Con información de Gisela González Granados

