Cuautitlán, Mex.- Un juez del Poder Judicial del Estado de México decidió vincular a proceso a María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, por su probable participación en el delito de desaparición forzada cometida por particulares, en agravio del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.

En la continuación de la audiencia, que se llevó a cabo de manera privada, la autoridad judicial consideró que existen los elementos suficientes para investigar a la pareja sentimental, estableció plazo de 3 meses para el cierre de investigación y mantuvo la medida de prisión preventiva justificada.

Por lo anterior, la mujer, que de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, habría estado junto con el padre en un departamento de la Unidad Habitacional Morelos, de Tultitlán, seguirá recluida en el Penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla.

Mientras que el hombre, seguirá recluido en el Penal de Cuautitlán México. A él, la FGJEM lo señala de presuntamente haber agredido a Ernesto Baltazar, luego de convivir y consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes.

La vinculación a proceso fue por su probable participación en el delito de desaparición forzada cometida por particulares, por el cual podrían pasar hasta 50 años en la cárcel, en caso de ser hallados culpables.

Además, la Fiscalía mexiquense les imputa el delito de homicidio calificado y junto a Fátima “N”, tendrán audiencia inicial sobre ese ilícito, el próximo viernes 21 de noviembre.

