Cuautitlán, Mex.- La informó que el próximo lunes 17 de noviembre se llevará a cabo una misa, para orar por el descanso del sacerdote , quien fue hallado sin vida en Nextlalpan tras ser reportado como desaparecido en Tultitlán.

La sede será la , ubicada en la zona centro del municipio de Cuautitlán, a las 10:00 de la mañana.

“Este lunes nos reuniremos en Catedral para encomendar su alma a la misericordia del Señor y acompañar, con nuestra oración, a su familia y a quienes lo tuvieron como pastor”, señaló la Diócesis de Cuautitlán.

La iglesia diocesana convocó a sacerdotes, fieles, religiosos y religiosas a sumarse a la misa para vivir “un momento en espíritu de fe, unidad y esperanza”.

La catedral de San Buenaventura será la sede de la misa para el sacerdote, de 43 años de edad con la finalidad de que “este momento sea para nuestra Iglesia un espacio de fe, unidad y consuelo”.

“Unidos en la esperanza de Cristo, oramos por el eterno descanso del Pbro. Ernesto Baltazar Hernández Vilchis. Que el Señor, rico en misericordia, lo reciba en su paz”, agregó la Diócesis de Cuautitlán.

