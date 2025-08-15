Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por pronóstico de y posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 15 de agosto en 13 alcaldías de la CDMX.

Las son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En esas alcaldías se espera lluvia de entre 15 y 29 milímetros, además de caída de granizo entre las 17:30 y las 22:00 horas.

Ante esto, la SGIRPC recomendó a la población retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de sus hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles y avenidas con corrientes de agua; y usar paraguas o impermeable en caso de salir de casa.

