Pese a la firma de minuta del Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México con representantes del Grupo Parlamentario de Morena, en la que se acuerda trasladar las peticiones de frenar el programa de abasto popular a toda la bancada, los locatarios mantendrán la marcha prevista para mañana miércoles 30 de julio, y bloquearán puntos en las 16 alcaldías de la capital, ya que "no resolvieron nuestras dos peticiones principales".

Así lo señaló el vocero del movimiento, Edgar Mendieta, quien aseguró que se tenía planeado bloquear 280 puntos, pero que a petición del Gobierno capitalino, sólo serán 16.

"Aprovecharon para atender otras cosas pero no resolvieron nuestros dos puntos principales, que era una disculpa pública del diputado Juan Rubio Gualito y no realizar abasto en la ciudad, entonces vamos a realizar los bloqueos", dijo el vocero.

Edgar Mendieta explicó que el primer punto, referente a la disculpa pública del diputado, se debe a "las faltas de respeto (de la marcha de miércoles pasado), que nos hizo por provocarnos, por buscar desestabilizar el diálogo con el Congreso, por decirnos mentirosos".

Ya que, expuso, "le dijimos que él vendía abasto, y él dijo que no, que era una mentira lo que lo que decíamos y ya publicamos todas pruebas donde el mismo dice que vende productos de primera necesidad a bajo costo, entonces justo por eso estábamos pidiendo que se disculpara públicamente con nosotros".

El segundo punto que no se resolvió, manifestó, fue que firmaran un acuerdo en el que se comprometieran a no realizar abasto en la capital, y "como no pudimos avanzar en eso, vamos a seguir con los bloqueos".

En la minuta de la reunión de los diputados, el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, y de Edgar Mendieta, se acuerda trasladar esta petición al Grupo Parlamentario de Morena, mas no cumplirla.

Expuso que los cierres iniciarán a partir de las 10:00 horas, pero ¿cuáles serán estos?

¿Qué puntos bloquearán este miércoles 30 de julio?

Azcapotzalco: Glorieta de Camarones

Gustavo A. Madero: Calle de Constanza esquina con Río Blanco

Coyoacán: Periférico a la Altura de Circuito Azteca

Tlalpan: Avenida Tlalpan esquina con Martínez Irlandeses

Venustiano Carranza: Congreso y Avenida Morelos, así como Fray Servando

Miguel Hidalgo: Paradero del Metro Observatorio

Xochimilco: Avenida División del Norte

Tláhuac: Avenida Tulyehualco

Milpa Alta: Avenida Tulyehualco

Cuauhtémoc: Medellín esquina con Campeche

Álvaro Obregón: Afuera del mercado Nonohalco

Magdalena Contreras: Afuera del mercado Cerro del Judío

Iztacalco: Esquina de Plutarco Elías Calles y Río Churubusco

Iztapalapa: Calzada Zaragoza, a la altura del Metro Tepalcates (dirección Ciudad de México)

Cuajimalpa: Carretera México-Toluca, a la altura del Yaqui (entrada a Santa Fe)

Benito Juárez: Cuauhtémoc y Xola

