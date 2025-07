Tras casi cinco horas de manifestación afuera del Congreso de la Ciudad de México, en la calle de Donceles, locatarios de mercados públicos rechazaron el acuerdo que les ofrecieron los diputados para reunirse dentro de 15 días con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ya que "nosotros sólo queremos que dejen de hacer abasto popular, ¿no lo van a dejar de hacer?, no queremos esas reuniones".

Agregó que el próximo miércoles bloquearán las calles aledañas a 280 mercados de la capital, pues "no pudieron resolver en el Congreso, prefieren seguir de corruptos, con sus tranzas, obteniendo clientelas a base de la misma necesidad de la gente".

"No aceptamos esas reuniones, no queremos ya esas reuniones, nosotros habremos de manifestarnos dentro de 8 días pero ya no vendremos aquí ni iremos al Gobierno, vamos a salir a bloquear las calles contiguas y ustedes tendrán que buscarnos, porque en su discurso ustedes reconocen la ineficacia y la deslealtad de lo que ustedes están haciendo", señaló el vocero del Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos de la Ciudad de México, Edgar Mendieta.

La diputada de Morena, Brenda Ruiz, leyó en las escalinatas del Congreso local "que estas acciones tienen como propósito principal apoyar a la población. (23/07/25) Foto: Juan Carlos Williams.

Lee también: Suman 5 horas de bloqueos en casetas de la México-Querétaro y México-Pachuca; amagan con irrumpir en Jilotepec

La diputada de Morena, Brenda Ruiz, leyó en las escalinatas del Congreso local "que estas acciones (abasto popular y vender abarrotes y frutas a bajo costo) tienen como propósito principal apoyar a la población, en un contexto donde muchas familias aún enfrentan dificultades económicas y sociales".

"Y no afectar a ningún sector sin embargo estamos dispuestos al dialogo, entendemos que estas acciones deben realizarse siempre en un marco de respeto, legalidad y coordinación con los sectores involucrados", indicó.

Luego les ofreció una reunión para el próximo 8 de agosto con la Jucopo y el 28 de julio con la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, las cuales rechazaron.

Exigen freno a tianguis

Comerciantes establecidos de diversos mercados de la Ciudad de México realizaron este miércoles una serie de bloqueos simultáneos en vialidades principales de la capital para exigir una audiencia en la Cámara de Diputados local.

Lee también: Semovi: Está prohibido que apps ofrezcan servicios de traslado en motocicleta; pasajera pierde la vida

Las protestas comenzaron alrededor de las 11:00 de la mañana y se extendieron hasta la 1:00 de la tarde. (23/07/25) Foto: Juan Carlos Williams.

Su demanda principal: la derogación de los tianguis que ofrecen productos de la canasta básica, los cuales consideran una competencia desleal.

Las protestas comenzaron alrededor de las 11:00 de la mañana y se extendieron hasta la 1:00 de la tarde, generando un importante caos vial en arterias clave como Insurgentes, Cuauhtémoc, Eje Central, Indios Verdes, Patriotismo y Tlalpan.

A pesar de un breve diálogo con las autoridades que permitió liberar las vialidades por cerca de una hora, los manifestantes regresaron a las calles alrededor de las 2:00 de la tarde, al no obtener una respuesta concreta a sus demandas.

Los comerciantes argumentan que los tianguis móviles no cumplen con las mismas regulaciones sanitarias, fiscales y operativas que los mercados fijos, lo que, aseguran, los coloca en desventaja y pone en riesgo su sustento.

Su demanda principal: la derogación de los tianguis móviles. (23/07/25) Foto: Juan Carlos Williams.

En sus consignas, exigieron la intervención directa de los legisladores para frenar lo que calificaron como una “competencia desleal que afecta directamente al comercio tradicional”.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr