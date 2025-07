Al grito de "comerciantes unidos contra el abasto popular" y "comerciante, amigo, tu mercado está en peligro", cientos de locatarios de distintos mercados públicos de la Ciudad de México, así como tianguistas, marcharon al Congreso capitalino, para exigir a los diputados "un alto al abasto popular".

Locatarios acusan competencia desleal

Aseguran, se trata de una competencia desleal, ya que "no podemos competir contra esos precios, porque los diputados no compran la fruta ni abarrotería de su bolsa, entonces obviamente dan los precios más bajos, porque no les importa, no pagan permisos".

Los funcionarios públicos "se estacionan en un crucero, colocan carpas y lonas promoviendo su partido, imagen o nombre y ponen el producto a la venta en la vía pública", dijo Edgar Mendieta, vocero del Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos de la capital.

Con información de Rafael García

