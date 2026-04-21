La alcaldía Tláhuac dio a conocer la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en distintas colonias, barrios y pueblos de la demarcación, con motivo de la tradicional Feria de la Nieve que se realiza cada año y diversas celebraciones religiosas en distintas fechas de abril, mayo y junio de 2026.

Con motivo de la tradicional XLI Feria de la Nieve, esta medida aplicará del 23 de abril al 4 de mayo, en las colonias y barrios del pueblo de San Pedro Tláhuac; además, por la Festividad religiosa de Santa Cruz Crusero, la medida aplicará los días 2 y 3 de mayo en las colonias y barrios del pueblo de Santiago Zapotitlán. Por la Festividad en Honor a la Santa Cruz, aplicará el 3 de mayo en la colonia Miguel Hidalgo y los días 2 y 3 de mayo en las colonias y barrios del pueblo de San Juan Ixtayopan.

Por la Festividad de la parroquia del Espíritu Santo y Nuestra Señora de Fátima, la suspensión se aplicará del 9 al 13 de mayo, así como del 22 de mayo al 1 de junio, en la colonia Selene.

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En las colonias y barrios del pueblo de San Nicolás Tetelco, aplicará los días 14 y 15 de mayo, por la Festividad en Honor a San Isidro Labrador; mientras que en la colonia La Draga, la medida será del 23 al 25 de mayo, con motivo de la Fiesta en Honor al Señor de la Salud.

En la Gaceta Oficial, la demarcación precisó que la suspensión aplicará de las 00:00 horas a las 24:00 horas durante los días indicados, en los establecimientos mercantiles ubicados dentro del perímetro territorial en los que se llevará a cabo la festividad y sus zonas aledañas, los cuales operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o que se instalen temporalmente con motivo de las ferias, festividades, y tradiciones populares en la vía pública.

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