El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, reveló esta noche que las fiscalías de la Ciudad de México y la de Colima abrieron 15 investigaciones en su contra por los delitos de secuestro y desaparición forzada.

Durante una entrevista transmitida en el noticiario de Ciro Gómez Leyva, atribuyó que las indagatorias son desde el 2021 y que son parte de la persecución política que se sigue en su contra.

Al respecto, en el documento del cual tiene copia EL UNIVERSAL, se establece que en el amparo que promovió el edil contra actos de jueces de control del Tribunal Superior de Justicia capitalino, pidió saber si se había pedido la intervención de su número de teléfono celular.

Por lo que le remiten un oficio de RadioMóvil Dipsa, donde le informan que la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro de la Fiscalía General de la Ciudad de México y la Unidad de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Colima le han requerido información sobre la ubicación del número telefónico y el registro y control de las comunicaciones.

Por ejemplo, la fiscalía de Colima pidió información desde el 2021. Mientras que la fiscalía de investigación del Delito de Secuestro capitalina ha enviado 13 oficios, entre los años 2021 y 2022.

En la entrevista televisada, Taboada rechazó los señalamientos y dijo que demandará a la fiscal Ernestina Godoy.

Ya era investigado Taboada

Desde noviembre de 2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) le inició al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, una carpeta de investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Un oficio del Poder Judicial de la Ciudad de México, promovido por el propio alcalde y en poder de EL UNIVERSAL, confirma la existencia de la carpeta de investigación CI-FIEAE/D/UI-1 C/D/00246/11-2021 D01, a pesar de que la propia Fiscalía y hasta la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negaran su existencia.

Al respecto, el alcalde de Benito Juárez señaló que esta carpeta de investigación confirma la persecución política en su contra y las "mentiras" del gobierno capitalino. Asimismo, aseguró que no tiene miedo, pues, desde hace más de 10 años, sus declaraciones son públicas y no tiene nada que esconder.

“No tengo nada que esconder, lo que tengo, tengo; lo que no tengo, no tengo; lo que debo, debo; y lo que se conforma es que la jefa de gobierno mintió, el vocero (de la Fiscalía) mintió y la fiscal mintieron. ¿Cuál era la razón o por qué habría que mentir? Esa es mi primera pregunta, si son tan transparentes, si no hacen uso político de la Fiscalía, qué necesidad habría de mentirme dos veces: yo presenté un escrito en la Fiscalía hace un año, me lo negaron y me dijeron que no había nada en mi contra, y hoy se tienen que doblar ante un juez para decir que sí hay elementos en mi contra”, comentó a este medio el 21 de marzo pasado.

Taboada denunció a Godoy

Hace una semana, el alcalde de Benito Juárez presentó una denuncia penal en contra de la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, y en contra del vocero de la institución, Ulises Lara, por la difusión indebida, a través de un video, de un acto de investigación de un empresario donde supuestamente lo involucraría en la red de corrupción, misma de la cual se deslindó.

Indicó que le han informado, desde la propia Fiscalía, que se prepara un video en su contra, en donde un supuesto empresario leerá un guión para tratar de incriminarlo en actos de corrupción.

“Confío en la ley y en el Poder Judicial y que estas denuncias llegarán hasta las últimas consecuencias, desde quien haya ordenado esta persecución en mi contra para impedir mi candidatura a la jefatura de gobierno, y la alternancia democrática de la Ciudad, y hasta la propia fiscal carnal y a sus operadores que han traicionado la autonomía e independencia con que están obligados a conducirse”, dijo en un video difundido en redes sociales.



