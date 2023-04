El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, presentó una denuncia penal en contra de la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, y en contra del vocero de la institución, Ulises Lara, por la difusión de videos “fabricados” contra el supuesto "Cártel Inmobiliario".

A través de un video difundido en redes sociales, el panista indicó que se le tiene que poner “un hasta aquí” a los abusos de poder, montajes y a la fabricación de delitos en contra de la oposición.

“Confío en la ley y en el Poder Judicial y que estas denuncias llegarán hasta las últimas consecuencias, desde quien haya ordenado esta persecución en mi contra para impedir mi candidatura a la jefatura de gobierno, y la alternancia democrática de la Ciudad, y hasta la propia fiscal carnal y a sus operadores que han traicionado la autonomía e independencia con que están obligados a conducirse”, dijo.

En este sentido, indicó que le han informado, desde la propia Fiscalía, que se prepara un video en su contra, en donde un supuesto empresario leerá un guion para tratar de incriminarlo en actos de corrupción.

“Pese a sus reiterados montajes, nada han logrado. Por mucho que sigan buscando, nada ilícito nos van a encontrar… El teatro que pretender armar es tan grande como su desvergüenza, porque incluso la difusión de ese video es un delito establecido en el Código Penal, en su Artículo 293, así dice: ‘se impondrán de dos a seis años de prisión a la persona servidora pública que indebidamente difunda, publique, videograbe o comparta imágenes relacionadas con el procedimiento penal, señalados por la Ley como delitos’”, comentó.

En este sentido, dejó claro que su administración nunca obtuvo de ese personaje, al que “hoy someten y obligan a leer un texto”, absolutamente ningún privilegio.

"Es más, en cinco años de mi gobierno no se construyó ningún complejo habitacional del que su testigo representa, pero están representados. Tengo claro que este cártel de las mentiras no va a parar, pero tampoco yo. No me van a doblegar, que ante sus amenazas y ataques seguiré adelante en la defensa del futuro chilango y en la defensa de nuestra democracia, aquí seguimos y no vamos a parar".

Basta de abusos del @GobCDMX contra sus opositores. Sé que preparan un video basado en mentiras para desacreditarme. El testigo de la Fiscalía no tiene ni tuvo nada que ver con mi administración. Procederemos legalmente para que prevalezca la verdad y la justicia. pic.twitter.com/rlSXUenUaG — Santiago Taboada (@STaboadaMx) April 24, 2023







