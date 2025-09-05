Más Información
México resolverá barreras no arancelarias que planteó EU antes de noviembre; consultas inician en octubre, previo a revisión de T-MEC
Sheinbaum: Bancos ya no podrán deducir de impuestos la parte que pagan al IPAB; calculan recuperar 10 mil mdp
Izan por primera vez en la historia la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas; "la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas": Sheinbaum
Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige
Policía de la Ciudad de México detuvieron a un hombre acusado de haber asaltado con un machete a una mujer en la alcaldía Milpa Alta.
Una mujer que caminaba por el poblado de San Bartolomé Xicomulco fue interceptada por un sujeto que la habría amagado con un machete y le robó dinero en efectivo.
La mujer pidió auxilio de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana asignados al patrullaje del poblado.
Lee también Detienen a presunto asaltante de comensales en restaurante-bar de la Condesa; portaba marihuana
Detienen a asaltante
Con la referencia que dio la víctima, los uniformados se dieron a la búsqueda del sospechoso, a quien encontraron metros adelante.
Al realizar una revisión al sospechoso le aseguraron el machete de unos 30 centímetros de largo y dinero en efectivo.
La víctima reconoció al agresor y el dinero asegurado, por lo que fue detenido y llevando ante un agente del Ministerio Público.
maot