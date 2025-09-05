Más Información

Policía de la Ciudad de México detuvieron a un acusado de haber asaltado con un machete a una mujer en la .

Una mujer que caminaba por el poblado de San Bartolomé Xicomulco fue interceptada por un sujeto que la habría amagado con un machete y le robó dinero en efectivo.

La mujer pidió auxilio de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana asignados al patrullaje del poblado.

Detienen a asaltante

Con la referencia que dio la víctima, los uniformados se dieron a la búsqueda del sospechoso, a quien encontraron metros adelante.

Al realizar una revisión al sospechoso le aseguraron el machete de unos 30 centímetros de largo y dinero en efectivo.

La víctima reconoció al agresor y el dinero asegurado, por lo que fue detenido y llevando ante un agente del Ministerio Público.

maot

