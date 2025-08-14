Más Información

Exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño, tiene orden de captura vigente: FGR; está en proceso de deportación

¡Otra vez el Metro! Línea 2 suspende servicio de Tasqueña a Colegio Militar debido a un corto circuito; SCT descarta incendio o explosión

¿Tormenta negra o alerta púrpura por lluvias extremas?; esto es lo que significa cada una de las alertas en CDMX

Así son los uniformes robados al Comité Olímpico Mexicano; las prendas están valuadas en 500 mil pesos

Detienen a "Lord Pádel", su esposa, su hijo y un socio; los arrestan en Cancún

Reportan retraso en abasto de gasolina en Chiapas, Nuevo León y CDMX; escasez de unidades de transporte, la causa

Un de más de seis metros de diámetro y tres de profundidad se formó en la Avenida R1 Adolfo López Mateos y Av. Gobernador Gustavo Baz, en al colonia Granjas Valle de Guadalupe, en , Estado de México.

De acuerdo con vecinos, la oquedad se formó la tarde del miércoles como consecuencia del paso de una pipa que fracturó el piso debilitado por una y la fuerte lluvia que ha caído en los últimos días en el Valle de México.

Socavón afecta colonia Granjas Valle de Guadalupe, Edomex (14/08/2025). Foto: César Reyes / EL UNIVERSAL
Socavón afecta colonia Granjas Valle de Guadalupe, Edomex (14/08/2025). Foto: César Reyes / EL UNIVERSAL

En el hoyo se aprecia tubería rota y corriente de agua residual.

Hasta el mediodía de este jueves, trabajadores de Sapase y Servicios Urbanos del municipio de Ecatepec laboran en reparar el tramo de asfalto.

