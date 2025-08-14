Más Información
Un socavón de más de seis metros de diámetro y tres de profundidad se formó en la Avenida R1 Adolfo López Mateos y Av. Gobernador Gustavo Baz, en al colonia Granjas Valle de Guadalupe, en Ecatepec, Estado de México.
De acuerdo con vecinos, la oquedad se formó la tarde del miércoles como consecuencia del paso de una pipa que fracturó el piso debilitado por una fuga de agua y la fuerte lluvia que ha caído en los últimos días en el Valle de México.
En el hoyo se aprecia tubería rota y corriente de agua residual.
Hasta el mediodía de este jueves, trabajadores de Sapase y Servicios Urbanos del municipio de Ecatepec laboran en reparar el tramo de asfalto.
nro/bmc