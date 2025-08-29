Más Información

Si no tienes plan para este fin de semana, aún estás a tiempo de darte una vuelta a la Feria del Campo de , donde podrás disfrutar de platillos típicos y recetas elaboradas con maíz y otros productos de esta zona de la CDMX.

También habrá y acercamiento con pequeños productores de la región.

La feria arrancó este viernes 29 de agosto y estará abierta en la explanada de la alcaldía Magdalena Contreras, ubicada en la calle Álvaro Obregón 20, colonia Barranca Seca, hasta el domingo 31 de agosto.

Durante los tres días, las y los visitantes podrán disfrutar de un espacio “de identidad, memoria y encuentro comunitario” en el que participarán 60 productores locales que compartirán lo mejor de la gastronomía derivada del maíz y de otros productos originarios del campo de la Magdalena Contreras.

La alcaldía invitó a los vecinos de la Magdalena Contreras y capitalinos a disfrutar de las actividades familiares que habrá durante la feria, desde degustar de platillos típicos, presentaciones artísticas y juegos tradicionales que rescatan la esencia comunitaria, hasta el encuentro directo con pequeños productores que mantienen vivas las tradiciones de la región.

