A unos minutos de que inicié el partido entre México y Ecuador, la afición mexicana tomó las inmediaciones del Estadio Ciudad de México con una fiesta.

La música de banda, el baile, el canto y las porras fueron parte del paisaje desde Avenida del Imán hasta las puertas del Coloso de Santa Úrsula.

Familias enteras y grupos de amigos bailaron en las banquetas. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

Trompetas, tubas y tambores marcaron el paso de la gente que, entre banderas y camisetas verdes, armó el ambiente previo al encuentro.

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Familias enteras y grupos de amigos bailaron en las banquetas, mientras otros más coreaban el clásico “¡México, México!”.

"¡Quiere volar!"

En las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, un grupo de aficionados se reunió en el marco del partido entre México y Ecuador en una fiesta con música en vivo, baile y el tradicional grito de "¡Quiere volar!".

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Daniel Alvarado, vecino de Santa Úrsula, organizó el festejo al contratar una banda por 12 mil pesos para amenizar la tarde y ofrecer un ambiente festivo a los habitantes de la colonia y a los aficionados que llegaban al estadio.

Daniel Alvarado, vecino de Santa Úrsula, organizó el festejo al contratar una banda por 12 mil pesos. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

"Lo hicimos para que la gente disfrute, para que los vecinos también sean parte de la fiesta del Mundial y no todo sea adentro del estadio" comentó.

José Cruz, otro vecino de Santa Úrsula, llegó portando una máscara de luchador y una bandera de México, con la que recorrió las calles saludando a los aficionados.

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José Cruz, otro vecino de Santa Úrsula, llegó portando una máscara de luchador y una bandera de México. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

José aseguró que decidió acudir disfrazado porque considera que la lucha libre también representa a México y forma parte de la identidad que buscan mostrar a los visitantes durante la Copa del Mundo.

"Venimos a demostrar que México también es alegría, no solo futbol; la lucha libre también nos representa" dijo.

vr/cr