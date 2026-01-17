Autoridades integrantes del Gabinete Metropolitano para la Búsqueda de Personas Desaparecidas trabajan en la adopción de un Núcleo Mínimo de Información estandarizado, en la mejora de los registros, el seguimiento de las solicitudes de colaboración y el intercambio de perfiles genéticos, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

Durante una reunión realizada en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, el Gabinete buscó sumar esfuerzos, recursos y estrategias para fortalecer la colaboración interinstitucional, agilizar los procesos y asegurar resultados en los casos de desaparición.

Con lo anterior, la identificación será más rápida, se evitarán duplicidades y se mejorará la comunicación entre entidades, aseguró la FGJ.

En la que fue la primera reunión del año, estuvieron presentes personal operativo de fiscalías especializadas, comisiones de búsqueda, servicios periciales y médicos forenses de la Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Morelos y el Estado de México, entidades que conforman el Gabinete.

También asistió personal de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Búsqueda, para trabajar en la estandarización de procedimientos y fortalecer la colaboración interinstitucional.

El titular de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete dijo que se trabaja para derribar fronteras en la localización de personas desaparecidas.

“Les reiteramos el compromiso de continuar en todas las labores necesarias para hacer realidad el derribar fronteras para la búsqueda de personas desaparecidas, cuentan con el apoyo del nivel de la Ciudad de México”, mencionó.

