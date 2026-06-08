El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, defendió la inversión que se hizo para la construcción del Jardín Flotante de la Calzada de Tlalpan, cuyo monto asciende a mil 913 millones 934 mil 356 pesos procedentes del FIMAS, de acuerdo con la plataforma de transparencia que habilitó el Gobierno capitalino.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario descartó que haya un “sobreprecio” para la construcción de la obra, pues afirmó que se trata de un contrato “a precio alzado”, por lo que el monto que se estableció al momento de firmar se mantuvo congelado.

“Pueden constatar en el contrato, que establece que desde un inicio el contrato salió por mil 914 millones de pesos y no se ha movido desde el día uno, en que se firmó el contrato. Así que negamos categóricamente, que se diga que esta obra tuvo un sobreprecio, porque no lo es. Y así lo establece el contrato y por supuesto que seguiremos trabajando para que estos detalles que tiene todavía pendiente la obra”, dijo.

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Asimismo, resaltó que se hizo “una valoración” del costo de esta obra, que se inauguró el domingo pasado, respecto a otras obras similares que van desde puentes vehiculares o vías para transporte público en el segundo piso, tras lo que señaló que se pagó lo justo.

“Tenemos una serie de obras analizadas, a lo largo de la última década en la Ciudad de México, que podemos comparar con el precio que se estableció con esta obra y podemos decir está en el mercado esta obra. Esta obra no tuvo sobreprecio; esta obra no se pagó o no se encareció, sino que tuvo un análisis correcto, que permitiera pagar lo justo”, dijo.

Aseguró que ya se puede disfrutar de 1.8 kilómetros de Jardín Flotante y garantizó que se estará “concluyendo en los próximos días, con la finalidad de garantizar la obra”.

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