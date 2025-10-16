La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México (STyFE) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México (STPS) firmaron un convenio de colaboración en materia de Inspección Laboral y para la contribución del Programa de Verificación Laboral Voluntaria (Velavo).

En un comunicado, la dependencia capitalina indicó que este convenio es con el fin de garantizar que los centros laborales en la Ciudad de México cumplan con las condiciones generales de trabajo.

Detalló que se pretende reforzar la capacitación técnica y asesoría jurídica de servidores públicos, respecto a la inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, "para mejorar el desempeño de las y los inspectores capitalinos".

Firmaron un convenio de colaboración en materia de Inspección Laboral Foto: Especial.

Agregó que se implementarán diversas actividades y estrategias dirigidas a vigilar las condiciones generales de trabajo y de seguridad e higiene, así como el cumplimiento de la legislación laboral en los centros de trabajo de la Ciudad de México.

Expuso que los centros de trabajo de la Ciudad de México llevarán a cabo de manera libre la autoevaluación del cumplimiento de la normativa laboral.

La titular de la STyFe, Inés González manifestó que es un momento ideal para la firma de estos convenios de colaboración para lograr mejores resultados de forma conjunta en materia de inspección laboral y autoevaluación de las empresas en la Ciudad de México.

Los centros de trabajo de la CDMX llevarán a cabo de manera libre la autoevaluación del cumplimiento de la normativa laboral. Foto: Especial.

“La firma de estos convenios es continuar el trabajo que ya venimos haciendo entre ambas instituciones, queremos decirles a las empresas cuales son las posibilidades que tienen y que estamos trabajando juntos para este objetivo”, dijo.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, Alejandro Salafranca Vázquez, explicó que el objetivo de firmar este convenio es para que ambas instituciones colaboren de manera articulada en materia de inspección laboral.

"Que el nivel de capacitación de nuestras inspectoras e inspectores sea el mismo. Es una especie de simbiosis entre los conocimientos de la Federación y del Gobierno de la Ciudad, poner todo lo que sabemos al servicio de mejorar el trabajo", destacó.

