Esta noche se registró una explosión dentro de una tienda de electrónica en la Zona Rosa, alcaldía Cuauhtémoc; debido al fuego derivado del estallido se evacuó a los vecinos del edificio.

Tras el estallido, cuerpos de emergencia se movilizaron a la tienda de productos de electrónica, en la esquina de avenida Chapultepec y Florencia, para sofocar el incendio.

Se informó que al momento del estallido no había personal dentro del establecimiento, de acuerdo a una ficha de informátiva de la Policía capitalina.

Tras el estallido, cuerpos de emergencia se movilizaron a la tienda de productos de electrónica. Foto: Especial.

Lee también: Vecinos colocan mural en homenaje al árbol "Eugenito"; llaman a la defensa de los árboles

La explosión se registró en la planta baja de un edificio departamental por lo que las viviendas en el lugar se evacuaron, confirmó el director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.

"En los niveles superiores del edificio las y los habitantes de los departamentos han sido evacuados. Hemos extinguido el fuego y ahora realizamos labores de ventilación", compartió el llamado jefe Cova.

Luego de varios minutos de labores en el lugar, el director de Bomberos de la Ciudad de México confirmó que el fuego estaba controlado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/bmc