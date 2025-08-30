Más Información

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

Putin llega a China para cumbre clave organizada por Xi; asistirá a gran desfile militar en Beijing

Putin llega a China para cumbre clave organizada por Xi; asistirá a gran desfile militar en Beijing

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

"¡Tengo a mi hija desaparecida!"; Policía intenta detener a madre buscadora que colocaba manta en puente

"¡Tengo a mi hija desaparecida!"; Policía intenta detener a madre buscadora que colocaba manta en puente

Caen 9 integrantes de la banda "M4", ligada al CJNG; un pasante de la Fiscalía, entre ellos, que "soplaba" información

Caen 9 integrantes de la banda "M4", ligada al CJNG; un pasante de la Fiscalía, entre ellos, que "soplaba" información

ONU condena asesinato de la buscadora Aida Karina Juárez; reporta 8 activistas asesinados en lo que va del año

ONU condena asesinato de la buscadora Aida Karina Juárez; reporta 8 activistas asesinados en lo que va del año

Esta noche se registró una dentro de una tienda de electrónica en la Zona Rosa, ; debido al fuego derivado del estallido se evacuó a los vecinos del edificio.

Tras el estallido, cuerpos de emergencia se movilizaron a la tienda de productos de electrónica, en la esquina de y Florencia, para sofocar el incendio.

Se informó que al momento del estallido no había personal dentro del establecimiento, de acuerdo a una ficha de informátiva de la Policía capitalina.

Tras el estallido, cuerpos de emergencia se movilizaron a la tienda de productos de electrónica. Foto: Especial.
Tras el estallido, cuerpos de emergencia se movilizaron a la tienda de productos de electrónica. Foto: Especial.

Lee también:

La explosión se registró en la planta baja de un edificio departamental por lo que las viviendas en el lugar se evacuaron, confirmó el director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.

"En los niveles superiores del edificio las y los habitantes de los departamentos han sido evacuados. Hemos extinguido el fuego y ahora realizamos labores de ventilación", compartió el llamado jefe Cova.

Luego de varios minutos de labores en el lugar, el director de Bomberos de la Ciudad de México confirmó que el fuego estaba controlado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses