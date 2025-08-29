Una mujer de 28 años fue detenida por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, acusada de presunta extorsión en contra de un trabajador de un negocio ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la dependencia capitalina, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Doctor Barragán y Doctor Arce, en la colonia Doctores, cuando un hombre de 36 años solicitó apoyo a policías auxiliares que realizaban labores de vigilancia en la zona.

Leer también: Comisión de Derechos Humanos de CDMX emite recomendación a Fiscalía capitalina por caso de Monserrat Uribe; su madre encontró los restos

El denunciante explicó que momentos antes, la mujer le había exigido dinero en efectivo para permitir que continuaran con los trabajos de reparación de la fachada del establecimiento, bajo el argumento de que no contaban con los permisos correspondientes. Según relató, incluso entregó parte de la cantidad solicitada y la mujer le advirtió que regresaría más tarde por el resto.

Al percatarse de la presencia policial, el afectado señaló a la presunta responsable, quien se encontraba a unos metros del lugar. Los oficiales realizaron la detención en una acción inmediata y, tras informarle sus derechos, la trasladaron ante el agente del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr