Más Información

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

ONU condena asesinato de la buscadora Aida Karina Juárez; reporta 8 activistas asesinados en lo que va del año

ONU condena asesinato de la buscadora Aida Karina Juárez; reporta 8 activistas asesinados en lo que va del año

Caen 9 integrantes de la banda "M4", ligada al CJNG; un pasante de la Fiscalía, entre ellos, que "soplaba" información

Caen 9 integrantes de la banda "M4", ligada al CJNG; un pasante de la Fiscalía, entre ellos, que "soplaba" información

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

Raúl Jiménez alcanza impresionante récord en la Premier League; es el primer mexicano en lograrlo

Raúl Jiménez alcanza impresionante récord en la Premier League; es el primer mexicano en lograrlo

¡Por fin! Concluye reparación del socavón sobre Calzada Ignacio Zaragoza; trabajos duraron 17 días

¡Por fin! Concluye reparación del socavón sobre Calzada Ignacio Zaragoza; trabajos duraron 17 días

Una mujer en situación de calle acusada de haber incendiado un automóvil, fue detenida por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en calles de la .

El vehículo incendiado formaba parte de una investigación por un percance y , registrado en noviembre de 2024, informó la SSC.

La mañana de este sábado, operadores del Centro de Comando y Control (C2) dieron cuenta del coche que se quemaba en las calles Órgano y Callejón de Órgano, de la colonia Centro.

El vehículo incendiado formaba parte de una investigación por un percance y daños a la propiedad, registrado en noviembre de 2024. Foto: Especial
El vehículo incendiado formaba parte de una investigación por un percance y daños a la propiedad, registrado en noviembre de 2024. Foto: Especial

Lee también:

Los operadores del C2 dieron aviso a los efectivos de la SSC del sector Centro.

Cuando los policías asignados a la vigilancia en la zona llegaron al lugar, los vecinos señalaron a una joven de haber iniciado el fuego.

La mujer en situación vulnerable intentó escapar, pero fue detenida por los policías, metros adelante.

Se trata de una joven de 23 años de edad que ya fue presentada ante un agente del Ministerio Público para deslindar su responsabilidad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses