Una mujer en situación de calle acusada de haber incendiado un automóvil, fue detenida por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

El vehículo incendiado formaba parte de una investigación por un percance y daños a la propiedad, registrado en noviembre de 2024, informó la SSC.

La mañana de este sábado, operadores del Centro de Comando y Control (C2) dieron cuenta del coche que se quemaba en las calles Órgano y Callejón de Órgano, de la colonia Centro.

Los operadores del C2 dieron aviso a los efectivos de la SSC del sector Centro.

Cuando los policías asignados a la vigilancia en la zona llegaron al lugar, los vecinos señalaron a una joven de haber iniciado el fuego.

La mujer en situación vulnerable intentó escapar, pero fue detenida por los policías, metros adelante.

Se trata de una joven de 23 años de edad que ya fue presentada ante un agente del Ministerio Público para deslindar su responsabilidad.

