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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este domingo se prevé cielo medio nublado a nublado, ambiente cálido, con una temperatura máxima de 24 grados Celsius (°C).
Por la tarde se esperan condiciones para lluvias fuertes puntuales y chubascos, que pueden acompañarse de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Además, soplarán vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas cercanas de 45 km/h.
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Por la noche, el termómetro marcará entre los 16 ºC y, por la mañana del lunes, 13 ºC, por lo que se espera amanecer fresco.
En tanto, la imagen de monitoreo del Popocatépetl reporta emisión ligera de vapor de agua con contenido escaso de ceniza volcánica. En caso del aumento de emisión de ceniza, la pluma se dispersaría hacia el sur-suroeste, sin riesgo de caída en la Ciudad de México.
Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.
Este es el clima de hoy en las siguientes 3 horas
De acuerdo con la Comisión Nacional de Agua (Conagua), en las próximas tres horas se pronostican lluvias con chubascos en:
Querétaro
- Sierra Gorda
- Semidesierto Queretano
- Bajío Queretáro
- Valles Centrales
- Sierra Queretana
Hidalgo
- Huasteca
- Sierra Gorda
- Sierra Alta
- Sierra Baja
- Cuenca de México
- Altiplanicie Pulquera
- Comarca Minera
- Valle de Tulancingo
- Sierra de Tenango
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Puebla
- Sierra Norte
- Sierra Nororiental
- Valle Serdán
- Tehuacán
- Sierra Negra
Tlaxcala
- Norte
- Centronorte
- Centro sur
- Sur
- Poniente
Se espera que haya vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 40 kilómetros en la región.
Como parte de las prevenciones, informó que debido a los fuertes vientos es posible la caída de árboles.
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mahc/LL
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