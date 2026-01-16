Sabine Yohumi y su hermana Mary Beaney llevan una semana desaparecidas; salieron de su casa en el Edomex con una maleta

Más Información

Nezahualcóyotl, Mex.- Sabine Yohumi y su hermana Mary Beaney Rodríguez Cid, llevan una semana y su familiares piden ayuda para localizarlas.

De acuerdo con las de las dos menores de edad, salieron de su casa ubicada en la colonia Impulsora, el pasado viernes 9 de enero.

Los padres de Sabine, de 10 años, y de Mary, de 16 años de edad, pudieron ver en cámaras de seguridad instaladas cerca de su domicilio, que ambas caminaban solas y cargaban con una maleta.

Sabine y Mary salieron juntas de su casa con una maleta. Foto: Especial.
Las autoridades municipales y estatales ya activaron los protocolos de búsqueda correspondientes, sin embargo, aún no hay noticias sobre el paradero de ambas menores de edad.

Es por eso que sus familiares piden ayuda a la población para reportar cualquier dato que pudieran aportar sobre Sabine Yohumi y su hermana Mary Beaney Rodríguez Cid.

Existe la creencia por parte de los padres de que ambas pudieron ser engañadas para salir de casa. El número para reportar información a la policía municipal de Nezahualcóyotl es el 55-57-43-43-43.

