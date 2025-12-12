Roban joyería dentro de plaza comercial en alcaldía Gustavo A Madero; se desconoce el monto de lo sustraído

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tomó conocimiento del robo de diversas piezas de joyería en un establecimiento ubicado al interior de una plaza comercial localizada en la avenida Eduardo Molina, esquina con avenida Oriente 157, en la colonia El Coyol, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, una empleada del local indicó que un hombre se aproximó al mostrador y solicitó ver un par de cadenas. Posteriormente, la habría amenazado al referir que portaba un arma de fuego, la cual no mostró, y sustrajo varias charolas que contenían gargantillas y esclavas, para después huir del lugar.

Según la información recabada, el presunto responsable se dio a la fuga a bordo de una motocicleta en la que ya lo esperaba otra persona. Tras el reporte, elementos de la SSC implementaron las primeras acciones de atención y comenzaron el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona, con el objetivo de identificar tanto al sospechoso como al vehículo utilizado para escapar.

El gerente del establecimiento señaló que presentaría la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, a fin de que se inicien las investigaciones formales.

Las autoridades informaron que el caso continúa en desarrollo y que se mantendrá el seguimiento para dar con los probables responsables.

