Más Información

Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad

Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad

La mañanera de Sheinbaum, 4 de noviembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 4 de noviembre, minuto a minuto

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EU; fue considerado uno de los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”

Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EU; fue considerado uno de los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

Crece protesta en Michoacán por asesinato del alcalde Carlos Manzo

Crece protesta en Michoacán por asesinato del alcalde Carlos Manzo

La mañana de este martes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas 3, 7, 9, B, 2 y A, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea 3, los pasajeros reportaron una paralización total del servicio: “Muevan la Línea 3, ya 15 minutos en División del Norte y no pasa ningún tren”, escribió un usuario; otros señalaron que “la L3 está detenida completamente, por eso hay afluencia, inútiles” y que “la Línea 3 se está parando cada dos segundos, dirección Indios Verdes”.

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda”.

Lee también

En la Línea 7, usuarios reportaron saturación y demoras en Tacubaya: “Línea 7 Tacubaya dirección Barranca, andén lleno, ya llevamos 10 minutos esperando que llegue un tren”, publicó una persona; otros agregaron que “Línea 7 saturada, envíen un tren vacío para que desahogue las estaciones, dirección Barranca del Muerto” y que “Línea 7 Tacubaya, dirección Rosario, ya saturada, ahora qué dirás, 10 minutos”.

En la Línea 9, los reportes indicaron lentitud en el avance de los trenes: “Línea 9 con megaretraso, tomen precauciones, 10 minutos de Pantitlán a Puebla y aún no avanza”, escribió un usuario, mientras otro cuestionó: “¿Qué pasa en Línea 9?”.

En la Línea B, las quejas se centraron en las demoras a partir de Deportivo Oceanía: “La Línea B empezó a pararse antes de Oceanía, el conductor viene frenando cada 10 segundos”, señalaron pasajeros, mientras otro denunció que “la Línea B llevaba buen avance, nada más llegamos a Deportivo Oceanía y de ahí va con sus calmas y el chófer frenando como imbécil”.

Lee también

En la Línea A, las quejas fueron por la falta de movimiento de los trenes. “¿Qué pasa en la Línea A? No avanza”, escribió un usuario; otro reportó: “Mueve tus trenes en línea A, su mal servicio es el que retrasa todo”.

En la Línea 2, usuarios reportaron saturación en las estaciones y pidieron una pronta respuesta. “¿Qué pasa en la Línea 2? Hay aglomeraciones en las estaciones, hagan algo para agilizar”, expresaron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]