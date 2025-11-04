La mañana de este martes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas 3, 7, 9, B, 2 y A, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea 3, los pasajeros reportaron una paralización total del servicio: “Muevan la Línea 3, ya 15 minutos en División del Norte y no pasa ningún tren”, escribió un usuario; otros señalaron que “la L3 está detenida completamente, por eso hay afluencia, inútiles” y que “la Línea 3 se está parando cada dos segundos, dirección Indios Verdes”.

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda”.

En la Línea 7, usuarios reportaron saturación y demoras en Tacubaya: “Línea 7 Tacubaya dirección Barranca, andén lleno, ya llevamos 10 minutos esperando que llegue un tren”, publicó una persona; otros agregaron que “Línea 7 saturada, envíen un tren vacío para que desahogue las estaciones, dirección Barranca del Muerto” y que “Línea 7 Tacubaya, dirección Rosario, ya saturada, ahora qué dirás, 10 minutos”.

En la Línea 9, los reportes indicaron lentitud en el avance de los trenes: “Línea 9 con megaretraso, tomen precauciones, 10 minutos de Pantitlán a Puebla y aún no avanza”, escribió un usuario, mientras otro cuestionó: “¿Qué pasa en Línea 9?”.

En la Línea B, las quejas se centraron en las demoras a partir de Deportivo Oceanía: “La Línea B empezó a pararse antes de Oceanía, el conductor viene frenando cada 10 segundos”, señalaron pasajeros, mientras otro denunció que “la Línea B llevaba buen avance, nada más llegamos a Deportivo Oceanía y de ahí va con sus calmas y el chófer frenando como imbécil”.

En la Línea A, las quejas fueron por la falta de movimiento de los trenes. “¿Qué pasa en la Línea A? No avanza”, escribió un usuario; otro reportó: “Mueve tus trenes en línea A, su mal servicio es el que retrasa todo”.

En la Línea 2, usuarios reportaron saturación en las estaciones y pidieron una pronta respuesta. “¿Qué pasa en la Línea 2? Hay aglomeraciones en las estaciones, hagan algo para agilizar”, expresaron.

