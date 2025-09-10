Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportaron este miércoles retrasos en las Líneas 3, A y B, donde los convoyes permanecieron detenidos durante varios minutos, lo que ocasionó molestia entre los pasajeros.

A través de X, algunos usuarios compartieron sus experiencias; en la Línea 3, un usuario comentó: “¿Qué pasa en la Línea 3 dirección Indios Verdes? El convoy lleva más de cinco minutos parado en la estación Guerrero”, mientras otro escribió: “Otra vez la línea 3 con retraso. No llueve ¿cuál es el problema?”; la cuenta del Metro respondió: “Buen día, al momento la Línea 3 no presenta averías, únicamente afluencia de la hora. Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales”.

Lee también Metro CDMX refuerza vigilancia; implementa operativo ‘Cero Pirotecnia 2025’ por fiestas patrias

La Línea A también pasajeros denunciaron que los trenes tardaban más de 50 minutos en llegar a Pantitlán: “En cada estación se tarda más de 5 minutos. Una hora solo de La Paz a Agrícola”, compartió un usuario; el STC contestó: “Buen día. Se registra afluencia en la Línea A, se agiliza el avance de los trenes.”.

Respecto a la Línea B, los usuarios reportaron bases prolongadas y lentitud en estaciones como Romero Rubio y Olímpica: “Una hora de Olímpica a Morelos, la Línea B está horrible porque hacen base en cada estación”, escribió un pasajero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL