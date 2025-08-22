Un hombre que era trasladado privado de su libertad a bordo de un coche, por dos sujetos, fue rescatado por policías de la Ciudad de México cuando llegaron a un punto de revisión del programa Conduce Sin Alcohol, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los dos hombres señalados por secuestro habrían llegado al trabajo de la víctima y cuando éste salió, lo golpearon y subieron a la fuerza a un coche.

Posteriormente, los dos hombres y la víctima llegaron a un punto de revisión de la prueba de alcoholemia, conocido como alcoholímetro, en el cruce de Insurgentes y la Ribera de San Cosme, en la colonia San Rafael.

Cuando los oficiales marcaron el alto el joven que viajaba como copiloto bajó del auto e intentó escapar corriendo, pero fue detenido por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El hombre que viajaba en el asiento trasero refirió que viajaba en el auto contra su voluntad, por lo que también se detuvo al chofer del coche.

Los dos detenidos, de 48 y 19 años de edad, fueron llevados ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anti Secuestro.

Una mujer, prima de la víctima, se presentó en la Fiscalía y afirmó que momentos antes había recibido una llamada telefónica donde le exigieron el pago de una suma, a cambio de no matar a su primo.

La declaración de la mujer será integrada a la carpeta de investigación por estos hechos, informó la SSC.

