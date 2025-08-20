Más Información
La alcaldía Cuauhtémoc informó que se registró la volcadura de una góndola de transporte de carga en la calle Alfredo Chavero, en la colonia Obrera, lo que también afectó a una camioneta particular, presuntamente por un socavón en la zona.
Aseguró que no se registraron personas lesionadas por este incidente.
Agregó que la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc respondió inmediatamente a los hechos, con lo que se pudo garantizar la seguridad de la vialidad y de los vecinos, evitando mayores complicaciones.
Expuso que personal especializado de la demarcación ya se encuentra trabajando en la reparación y resguardo del socavón de la zona.
