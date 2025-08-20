Más Información

La informó que se registró la volcadura de una góndola de transporte de carga en la calle Alfredo Chavero, en la colonia Obrera, lo que también afectó a una camioneta particular, presuntamente por un socavón en la zona.

Aseguró que no se registraron personas lesionadas por este .

Agregó que la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc respondió inmediatamente a los hechos, con lo que se pudo garantizar la seguridad de la vialidad y de los vecinos, evitando mayores complicaciones.

Expuso que personal especializado de la demarcación ya se encuentra trabajando en la reparación y resguardo del socavón de la zona.

