Naucalpan, Méx.- El Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan (OAPAS) informó que continúan los trabajos de limpieza y retiro de basura en el Río Hondo, a la altura de Calzada de Echegaray y Arroyuelo, en la colonia Pastores, donde ya se registra un avance del 70 por ciento en la extracción de residuos.

De acuerdo con autoridades del organismo, se han retirado más de 60 toneladas de basura y residuos sólidos acumulados en la zona, los cuales formaban un tapón que representaba riesgo de rebosamientos durante las lluvias.

Personal de OAPAS realizó maniobras con maquinaria y equipo especializado para extraer desechos arrastrados por la corriente, entre ellos plástico, ramas, lodo y basura doméstica.

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El organismo exhortó a la población a no tirar basura en calles, barrancas, ríos y canales, debido a que esta práctica provoca obstrucciones en la infraestructura hidráulica y puede generar inundaciones.

Autoridades municipales señalaron que los trabajos de limpieza continuarán en distintos puntos del municipio considerados de riesgo, con el objetivo de reducir afectaciones por lluvias, tras el inicio de la temporada.

LL