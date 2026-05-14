Cuautitlán Izcalli, Méx.- Más de 80 toneladas de basura fueron retiradas por la Comisión del Agua del Estado de México en la presa El Ángulo de Cuautitlán Izcalli y en el río Hondo de Naucalpan; el azolve impidió el correcto desalojo del agua pluvial que cayó la tarde y noche del pasado martes 12 de mayo.

Entre los desechos que obstruyeron el cauce del líquido pluvial se encontraron llantas de diferentes medidas, electrodomésticos, botellas de pet, ramas y troncos de estos cuerpos de agua, agregó la CAEM.

Retiran más de 80 toneladas de basura de presa El Ángulo y Río Hondo en Edomex. Foto: Especial

La dependencia estatal invitó a la población a no tirar su basura en la vía pública, ya que la mayoría de los encharcamientos e inundaciones registrados durante la temporada de lluvias son consecuencia de taponamientos generados por desechos de diversa índole.

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En las labores de limpieza fueron desplegados 25 elementos del Grupo Tláloc de la CAEM, un camión de presión succión, uno de volteo y uno tipo cisterna, así como una grúa HIAB y herramientas, entre picos, palas, lazos y otros más.

Retiran más de 80 toneladas de basura de presa El Ángulo y Río Hondo en Edomex. Foto: Especial

De acuerdo con la Comisión del Agua del Estado de México, en la presa de El Ángulo, en Cuautitlán Izcalli, retiraron 50 metros cúbicos de residuos sólidos, lo que equivale a 25 toneladas de basura; además de 25 llantas de diferentes medidas, electrodomésticos, botellas de pet, ramas y troncos.

Y 112 metros cúbicos de basura, que equivale a 56 toneladas de basura fueron sacadas del Río Hondo, en Naucalpan.

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Y para reportar cualquier situación relacionada con las lluvias, los números telefónicos del Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI): 800-201-2489 para el Valle de México, 800-201-2490 para el Valle de Toluca.

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