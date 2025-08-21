Más Información
La alcaldía Iztapalapa informó que, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), llevó a cabo la reposición de sellos de suspensión de actividades a una construcción ubicada en calle Paseo de Bizancio, sin número, esquina calle Narbona, colonia Lomas Estrella Segunda Sección.
La demarcación afirmó que, por el retiro de los sellos violados, dos personas fueron presentadas al Ministerio Público IZT 5 Territorial Estrella.
"Personal de la alcaldía Iztapalapa y el Invea CDMX, en estricto apego a la ley, ejecutaron segunda reposición de sellos de suspensión de actividades a una construcción a la que ya se le habían impuesto por irregularidades y fueron violados", indicó en X.
Se trata de una construcción en esta zona, que presentó irregularidades, y que se encuentra en obra negra. Los sellos fueron colocados en la parte inferior y superior del inmueble.
La suspensión se realizó en coordinación con personal de la Dirección Jurídica de la alcaldía Iztapalapa.
