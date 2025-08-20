Más Información
La Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México llevará a cabo jornadas de reclutamiento en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Cuauhtémoc.
A través de su cuenta de X, la dependencia anunció que los próximos 25 y 29 de agosto, en la alcaldía Iztapalapa y y el 22 de este mes, en Iztacalco, así como el 21 de este mismo mes en Cuauhtémoc, habrá vacantes para seguridad privada, guardia y operador de vehículo para UBER.
"¿Te interesa ser asesor inmobiliario o (...) guardia? Acude con solicitud de empleo o CV, identificación oficial y CURP", invitó la STyFE.
Para la alcaldía Iztapalapa, el reclutamiento se llevará a cabo en Ayuntamiento y Aldama, Barrio San Lucas; en Iztacalco en Añil y Río Churubusco; mientras que en la alcaldía Cuauhtémoc, en San Antonio Abad 32, colonia Tránsito.
¿En qué horarios?
El reclutamiento para estos empleos será de 9:00 a 14:00 horas.
