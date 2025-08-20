La Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México llevará a cabo jornadas de reclutamiento en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Cuauhtémoc.

A través de su cuenta de X, la dependencia anunció que los próximos 25 y 29 de agosto, en la alcaldía Iztapalapa y y el 22 de este mes, en Iztacalco, así como el 21 de este mismo mes en Cuauhtémoc, habrá vacantes para seguridad privada, guardia y operador de vehículo para UBER.

"¿Te interesa ser asesor inmobiliario o (...) guardia? Acude con solicitud de empleo o CV, identificación oficial y CURP", invitó la STyFE.

Para la alcaldía Iztapalapa, el reclutamiento se llevará a cabo en Ayuntamiento y Aldama, Barrio San Lucas; en Iztacalco en Añil y Río Churubusco; mientras que en la alcaldía Cuauhtémoc, en San Antonio Abad 32, colonia Tránsito.

¿Buscas empleo?🔎

Participa en la Microferia de Empleo en Iztapalapa y conoce las más de 20 vacantes que ofrecen diferentes empresas.

Hay oportunidades laborales para vendedores, choferes, auxiliares, guardias de seguridad, entre otras. 👷🏽‍♂️👮🏽‍♀️👨🏽‍💻👩🏽‍💼

Lleva solicitud de empleo… pic.twitter.com/XtIuMnGXCv — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) August 20, 2025

¿En qué horarios?

El reclutamiento para estos empleos será de 9:00 a 14:00 horas.

