La (STyFE) de la Ciudad de México llevará a cabo jornadas de en las alcaldías Iztapalapa, y Cuauhtémoc.

A través de su cuenta de X, la dependencia anunció que los próximos 25 y 29 de agosto, en la alcaldía Iztapalapa y y el 22 de este mes, en Iztacalco, así como el 21 de este mismo mes en Cuauhtémoc, habrá para seguridad privada, guardia y operador de vehículo para UBER.

"¿Te interesa ser asesor inmobiliario o (...) guardia? Acude con solicitud de empleo o CV, identificación oficial y CURP", invitó la STyFE.

Para la alcaldía Iztapalapa, el reclutamiento se llevará a cabo en Ayuntamiento y Aldama, Barrio San Lucas; en Iztacalco en Añil y Río Churubusco; mientras que en la alcaldía Cuauhtémoc, en San Antonio Abad 32, colonia Tránsito.

¿En qué horarios?

El reclutamiento para estos empleos será de 9:00 a 14:00 horas.



