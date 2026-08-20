Vecinos de la alcaldía Iztacalco reportaron que el socavón que se generó el pasado miércoles 12 de agosto sobre la calle Oriente 108 ya fue reparado; sin embargo, señalaron que en la zona aún permanecen montones de tierra y escombros derivados de los trabajos.

El pasado 12 de agosto, la alcaldía Iztacalco informó que dos socavones, que provocaron la caída de dos vehículos pesados, se originaron por el colapso de un tramo del conector principal de drenaje, con más de 50 años de antigüedad.

Los socavones se originaron por el colapso de un tramo del conector principal de drenaje, con más de 50 años de antigüedad. Foto: Arantxa Meave

De acuerdo con vecinos y comerciantes de la zona, los socavones fueron rellenados y cubiertos con tierra y asfalto durante la noche del miércoles, luego de varios días de labores por parte del personal.

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“La tarde-noche del miércoles estuvieron aquí arreglando, se tardaron varios días”, comentó una comerciante de la zona.

Explicó que las obras afectaron la venta, indicó que durante varios días no pudieron instalar sus puestos y muchas personas evitaron pasar por el lugar.

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Reparan socavón en Iztacalco; vecinos piden retirar tierra y escombros de la calle. Foto: Arantxa Meave

“Obvio afectó mucho nuestras ventas porque entre que no podíamos ponernos y la gente tampoco quería venir”, dijo.

Mencionó que, tierra y cascajo fueron colocados sobre la calle, lo cual afecta porque su negocio se llena de basura.

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Una vecina que vive cerca relató que al regresar de trabajar observó al personal realizando las reparaciones durante la noche del miércoles.

“Llegué de trabajar y ahí estaba con tierra y costales”, recordó.

Reparan socavón en Iztacalco; vecinos piden retirar tierra y escombros de la calle. Foto: Arantxa Meave

Señaló que todavía quedan montículos de tierra sobre la calle, por lo que pidió que concluyan por completo la limpieza de la zona.

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Añadió que los vecinos esperan que no se presente un nuevo hundimiento, ya que el colapso del drenaje les generó preocupación por la antigüedad de la infraestructura y por el riesgo que representó para quienes transitan por la vialidad.

dmrr/cr