Luego de diversas denuncias ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la actual administración de la alcaldía Tlalpan, la Policía Capitalina implementó un operativo para la recuperación de espacios en los alrededores de la Zona de Hospitales, en la demarcación ya mencionada, donde franeleros y “aparta-lugares” ya se habían apropiado de las calles, donde cobraban hasta 200 pesos al día por dejar un vehículo.

El operativo se extendió a la avenida San Fernando, la calzada De Tlalpan y la avenida Vasco de Quiroga, donde casi siempre era imposible encontrar un lugar para los discapacitados o todos aquellos que tenían que llevar a un familiar a un tratamiento; ahí mismo se registraban pleitos entre conductores y franeleros que imponían su ley y cobraban lo que querían, desatando la inconformidad de los propios vecinos que se sentían intimidados por estos personajes.

En este dispositivo, los policías de Tránsito realizaron 36 infracciones a conductores por no respetar el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, tomaron seis garantías, realizaron arrastres, llevaron a cabo 30 amonestaciones verbales y retiraron aproximadamente 50 kilogramos de enseres de calles, banquetas y pasos peatonales.

“Ya era necesarios, esos amigos se ponían muy agresivos. Te exigían una cuota y como no hay estacionamiento, uno no tiene más que aceptar lo que pedían, pero en ocasiones abusaban. Entre semana, por ejemplo, te llegaban a cobrar 200 pesos por todo el día o 50 si te parabas a hacer un trámite o ir a uno de los bancos de aquí cerca, siempre se peleaban porque si no pagabas, te rayaban el auto. Ahora el tema es que dejen policías porque nomás es un día el trabajo y ya mañana están otra vez”, expuso Ismene, una comerciante del lugar en conflicto con los franeleros.

Para tratar de contener lo más posible a los franeleros, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) anunció que -al menos unos días- se contará con una patrulla de manera permanente en ese lugar, mientras que el dispositivo se implementará también en las calles de los alrededores del centro de Tlalpan, donde también los espacios con copados por franeleros, en ese sector los fines de semana el precio por dejar un auto en la vía pública es un mínimo de 300 pesos.

La SSC detalló que continuará con estos dispositivos de manera aleatoria en las 16 alcaldías, con el propósito de evitar conductas que pongan en riesgo la seguridad de los conductores y fortalecer la seguridad vial de todas las personas usuarias de la vía.

