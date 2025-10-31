Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México llevaron a cabo un operativo en el paraje conocido como “El Rincón”, ubicado en el Ejido de San Nicolás Totolapan, alcaldía Magdalena Contreras donde recuperaron 3 hectáreas ocupadas de manera irregular y se protegieron 6 hectáreas adicionales mediante labores de conservación de los servicios ecosistémicos y prevención de futuras invasiones en esta Área Natural Protegida.

Recuperan Área Natural Protegida

El área intervenida forma parte del Área Natural Protegida del Ejido de San Nicolás Totolapan, en la zona conocida como El Rincón. Se trata de un ecosistema de alta montaña con bosques templados de oyamel, encino y pino, que aporta captación de agua de lluvia, recarga de acuíferos y regulación climática para la Ciudad de México. En esta región habitan especies como venado cola blanca, coyote, liebre y una gran diversidad de aves residentes y migratorias.

Durante el operativo se detectaron construcciones provisionales, así como espacios donde se encontraban animales de granja —caballos, borregos, cerdos y gallos— por lo que las autoridades procedieron a retirar las estructuras irregulares, los residuos y restaurar el terreno afectado. La intervención se llevó a cabo con saldo blanco, en un ambiente pacífico y ordenado, con acompañamiento de personal de Atención Ciudadana, Protección Civil y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

El operativo fue encabezado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), en coordinación con la Secretaría de Gobierno (SECGOB), Subsecretaría de Concertación Política, Consejería Jurídica (CJ), la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y Dirección General de Inteligencia Policial (SSC), la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SEBIEN), la Secretaría de Vivienda (SEVIVIENDA), la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Dirección General de Sistemas de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental (DGSANPAVA) y Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En total participaron 495 elementos de estas instituciones.

El Gobierno de la Ciudad de México llamó a no comprar ni construir vivienda en el suelo de conservación, en áreas naturales protegidas o en el llamado suelo verde, ya que por su valor ecológico está prohibido su uso habitacional. Para evitar fraudes relacionados con la venta ilegal de lotes, se invita a consultar la campaña “No te dejes engañar”, disponible en la página de la DGCorenadr.

