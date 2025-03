Vecinos de la colonia Nueva Santa María aseguraron que aun cuando llegaron a un acuerdo de suspender temporalmente la construcción de un albergue para migrantes, mantendrán el plantón frente al predio ubicado entre Eje 2 Norte y Plan de San Luis.

“La postura sigue siendo la misma, no queremos el albergue y no nos vamos a mover de aquí hasta que no se cancele el proyecto”, subrayó Sandra Amezcua, integrante del Copaco de la Nueva Santa María.

El plantón de los vecinos comenzó la noche del 20 de marzo a las afueras del predio, luego de que el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, acudiera a la zona para llegar a un acuerdo con los inconformes, pero todo terminó en gritos, empujones e insultos.

Fue la noche del miércoles 26 de marzo que los vecinos se reunieron de manera privada con el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Según explicaron los colonos, en la reunión se llegaron a tres acuer dos principales: la suspensión temporal de la obra, la presentación de toda la documentación referente al predio, ubicado entre Eje 2 Norte y Plan de San Luis, por parte del Gobierno capitalino y la revisión de la solicitud vecinal de construir un centro cultural en el sitio, en vez de un albergue.

“Nosotros les entregamos todos los papeles para hacer una petición formal de que el predio se utilice para crear un centro cultural y ellos van a reunir todos los papeles del predio y del proyecto del albergue y vamos a establecer mesas de trabajo para llegar a un acuerdo. Aún no tenemos fecha clara para una nueva reunión”, explicó Sandra Amezcua.

La alternativa que han propuesto los vecinos es la de crear un espacio cultural en este mismo terreno; algo que, aseguran, había sido prometido en la administración pasada por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto, afirmó en un video resumen de la reunión con los vecinos, que el gobierno acatará estos tres puntos de acuerdo y si se logra determinar que, efectivamente, el Gobierno capitalino se había comprometido a crear un espacio cultural en el lugar, se hará.

“Yo les dije que íbamos a revisar ese expediente y que si había elementos claros de que algún alto funcionario de administraciones pasadas del Gobierno de la Ciudad de México se había comprometido expresamente a que ese inmueble iba a ser dedicado a ello, pues teníamos que respetar”, dijo.