Luego de una reunión entre vecinos de la colonia Nueva Santa y el secretario de gobierno, César Cravioto, se llegó al acuerdo de la suspensión temporal de la construcción de un albergue para migrantes en Azcapotzalco.

Según explicaron los colonos, en la reunión, que tuvo lugar ayer en las oficinas de la Secretaría de Gobierno, se llegaron a tres acuerdos principales; la suspensión temporal de la obra, la presentación de toda la documentación referente al predio, ubicado entre Eje 2 Norte y Plan de San Luis por parte del gobierno capitalino y la revisión de la solicitud vecinal de construir un centro cultural en el sitio, en vez de un albergue.

“Nosotros les entregamos todos los papeles para hacer una petición formal de que el predio se utilice para crear un centro cultural y ellos van a reunir todos los papeles del predio y del proyecto del albergue y vamos a establecer mesas de trabajo para llegar a un acuerdo. Aún no tenemos fecha clara para una nueva reunión”, explicó Sandra Amezcua, Copaco de la Nueva Santa María.

Suspenden temporalmente construcción de albergue para migrantes en Azcapotzalco (27/03/2025). Foto: Especial

Dicha reunión, fue presidida por el secretario de gobierno, César Cravioto, a diferencia de la reunión anterior que tuvieron los vecinos con el subsecretario Fadlala Akabani el pasado 20 de marzo, misma que terminó en gritos, empujones e insultos y de la cual, tuvo que ser escoltado este último en una patrulla.

Mientras tanto, los vecinos de la colonia afirmaron que el plantón instalado a las afueras del predio seguirá las 24 horas del día hasta que no se llegue a un acuerdo formal con el gobierno capitalino.

“La postura sigue siendo la misma, no queremos el albergue y no nos vamos a mover de aquí hasta que no se cancele el proyecto”, remarcó Sandra Amezcua.

